Incendies dans le Sud de la France: trois personnes, dont deux ados, présentées à un juge en vue d'une mise en examen! (vidéo)

La justice soupçonne deux jeunes de 16 et 17 ans d’être à l’origine d’un incendie à Carro (163 hectares brûlés), et pourraient les mettre en examen pour « destruction volontaire par incendie ». Le troisième homme, un homme de 42 ans, est soupçonné d’avoir causé un feu à Peynier (100 ha) et pourrait être mis en examen pour « destruction involontaire de bois ou forêt ». Quatre départements du sud-est de la France et la Haute-Corse ont été pendant quatre jours la proie de feux violents qui ont détruit plus de 7.000 hectares de végétation sans faire de victimes.