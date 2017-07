« Dix-huit personnes ont été hospitalisées dont cinq sont dans un état grave et trente autres sont en cours d’évaluation », a déclaré à l’AFP un porte-parole des services de protection civile. Auparavant, ces services avaient fait état d’une vingtaine de blessés sans plus de précision. Le bilan global est donc désormais de « 48 personnes affectées », mais pour la trentaine de voyageurs qui sont pris en charge, on ignore encore quel est leur état, s’ils sont réellement blessés ou non, a-t-il indiqué.

L’accident s’est produit dans la gare de France en plein centre historique de Barcelone, la deuxième ville d’Espagne, lorsque le train régional de la compagnie Rodalies a heurté l’extrémité de la voie, à 7h30 (05h30 GMT). « C’est un train régional, qui venait de la localité de Sant Vicenç de Calders. Il n’y a pas de morts mais 20 blessés dont on ignore la gravité », avait déclaré dans un premier temps une porte-parole de ces services. Des images vidéo diffusées par des amateurs montraient l’avant du train complètement enfoncée sur près de deux mètres.

Selon la radio Cadena Ser, l’ensemble des rues autour de la station ont été coupées à la circulation pour permettre aux services de secours d’accéder à la station, destination finale du train, autour de laquelle on pouvait observer un ballet d’ambulances. De nombreux passagers étaient debout dans le train bondé au petit matin, ce qui aurait aggravé le bilan des blessés. Certains blessés étaient traités directement sur place.

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) 28 juillet 2017

Imágenes del interior de Estació França - #Barcelona. Al menos 48 heridos @linformatiu_tve pic.twitter.com/1f7zxtScOr — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 28 juillet 2017