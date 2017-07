L’homme suspecté d’avoir commis le triple homicide à Moere a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, a indiqué jeudi son avocate Amélie Van Belleghem. Alexandre D. (25 ans) est suspecté d’avoir poignardé son ex-petite amie et ses grands-parents.

Les faits se sont déroulés mardi vers 21h00 dans une habitation de la Alfons Vanheestraat à Moere, une section de la ville de Gistel. Le suspect présumé n’acceptait pas la rupture avec sa petite amie, âgée de 18 ans. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues.

L’homme a pris la fuite après les faits et est resté introuvable toute la journée de mercredi, avant d’être interpellé vers 19h00 à Ostende.

L’individu a été entendu toute la matinée par la zone de police Kouter. Il a ensuite été présenté au juge d’instruction de Bruges vers 14h30. Un psychiatre était présent lors de son audition.

Après cette audition, d’environ deux heures, le juge d’instruction a décidé de le placer sous mandat d’arrêt. Le suspect collaborerait à l’enquête. « Le dossier concerne des faits très graves. Il est donc très important de respecter le secret de l’instruction », a commenté Me Amélie Van Belleghem.

Il y a quelques jours, l’auteur présumé avait publié, via son compte YouTube, une sorte de message d’adieu. Dans la vidéo, qui dure 27 minutes, il explique clairement qu’il ne peut supporter la rupture. « Je t’aime. Tu seras toujours dans mon cœur et je veillerai toujours sur toi. Même si je sais que tu ne le veux pas. Désolé de t’avoir fait de la peine. C’était la plus grande erreur de ma vie. » Son message laissait envisager un suicide.

L’homme de 25 ans comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Bruges. Celle-ci se prononcera sur son maintien en détention.