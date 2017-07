Anderlecht présente son nouveau maillot pour jouer la Coupe d'Europe avec un drone (vidéo)

«Le RSCA et Allianz élargissent le partenariat qu’ils ont entamé il y a trois ans», a communiqué le club lors d’une conférence de presse. Un partenariat conclu pour les deux prochaines saisons, avec une possibilité de prolongation de deux ans.

«Allianz devient partenaire principal du RSCA et sponsor maillot pour les compétitions de clubs de l’UEFA», a-t-on appris jeudi lors d’une conférence de presse organisée pour présenter le nouveau maillot que les Anderlechtois arboreront sur la scène européenne.

«Ce partenariat renouvelé et le sponsoring maillot sont importants pour Allianz qui souhaite par ce biais augmenter la notoriété de sa marque en Belgique. Allianz veut ainsi renforcer sa position d’assureur sur le marché belge auprès du grand public», a commenté Geert Deschoolmeester, Head of Market Management Allianz Benelux SA, fier du dispositif mis en place pour annoncer la nouvelle. En effet, le nouveau maillot européen des Mauves et Blancs a été présenté à l’aide d’un drone survolant le stade Constant Vanden Stock, le tout accompagné de l’hymne de la Ligue des Champions.

Anderlecht a notamment profité de l’occasion pour annoncer la prolongation du partenariat qui le lie avec son sponsor principal du depuis 1981, BNP Paribas Fortis. Un contrat de quatre saisons supplémentaires, à travers une formule «2+2».