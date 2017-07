Vanden Stock : "Un des buts de la saison sera de figurer dans le pot 1 de la Champions League dans un an"

Anderlecht a officiellement lancé sa saison ce jeudi via sa traditionnelle conférence de presse. L'occasion pour la direction de s'exprimer et déjà de montrer ses ambitions après une saison qui a permis d'accrocher le 34e titre du club.

« Le champion de Belgique sera dans le pot 1 de la Champions League l'an prochain et y être, avec les huit meilleurs champions, est un de nos buts de la saison », soulignait Roger Vanden Stock.

Quant à Herman Van Holsbeeck, il l'assurait: « Ce 34e titre est le plus beau de ma carrière. Je ne l'oublierai jamais. Pour cela, il a fallu suer, mais ce qu'on a réussi est incroyable. » Et de conclure sur son secret espoir pour l'Europe, alors que sa carrière anderlechtoise est plus proche de la fin que du début: « Mon rêve est de passer le premier tour de la Champions League. »

(Photo News)