Rihanna, reçue par les Macron à l'Elysée, évoque "une rencontre absolument incroyable"

Un mois après l’avoir interpellé sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d’une heure mercredi par le président français Emmanuel Macron, «une rencontre absolument incroyable» selon la star, venue lui demander de financer le Partenariat mondial pour l’éducation, un fonds humanitaire dont elle est l’ambassadrice.

«J’ai eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous», a expliqué en sortant du palais présidentiel la chanteuse originaire de La Barbade, qui défend plusieurs ONG et a été désignée par Harvard personnalité humanitaire de l’année. «J’ai été très inspirée et impressionnée par son leadership».

«Nous avons parlé d’éducation sur le plan mondial. Nous aurons de grandes annonces en septembre et nous agirons davantage en Afrique en octobre», a-t-elle précisé en évoquant le fonds humanitaire. «C’est l’année de l’éducation».

(Photo Reuters)

Alors que devant l’Élysée des centaines de fans, dont beaucoup de jeunes, se pressaient sur le trottoir dans l’espoir d’apercevoir la star, Rihanna, vêtue d’une très ample veste anthracite, a été accueillie sur le perron du palais présidentiel par Brigitte Macron, jean slim et veste blanche.

Emmanuel Macron ne s’est pas affiché avec la chanteuse devant les photographes.

Tout est parti d’un tweet: le 24 juin, Rihanna, l’une des plus grandes stars mondiales, avait lancé sur Twitter, où elle compte 75 millions de followers: «Bonjour, @EmmanuelMacron, la France va-t-elle s’engager pour le Fonds pour l’Education ?».

Elle avait lancé des messages similaires au Premier ministre canadien Justin Trudeau, au président argentin Mauricio Macri ainsi qu’à Steffen Siebert, le porte-parole d’Angela Merkel.

Interpellé de la même façon par Rihanna sur Twitter en septembre 2016, François Hollande s’était lui contenté de répondre d’un tweet en promettant de lui adresser «une réponse détaillée».

C’est une semaine «people» pour Brigitte et Emmanuel Macron, qui ont déjà reçu lundi le chanteur Bono, venu lui aussi parler de son association humanitaire d’aide à l’éducation, One.

Le président français lui a confirmé vouloir porter l’aide française au développement à 0,55% du PIB d’ici à 2022, soit environ 3 milliards d’euros de plus que les 9,4 mds actuels. Mais, pour 2017, le gouvernement veut réduire de près de 140 millions cette aide.

«Diplomatie people avec Bono ou Rihanna et #enmêmetemps le décret du 21/07 qui annule 136 Millions d’EUR pour l’aide au développement #nocomment», a ironisé sur Twitter l’ex-candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon.