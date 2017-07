Une jeune fille de 17 ans et ses grands-parents poignardés: le suspect a été arrêté à Ostende!

Le suspect présumé d’un triple homicide à Moere, une section de la ville de Gistel, en Flandre occidentale, avait posté une vidéo d’adieu sur YouTube il y a quelques jours. Le jeune homme, A.D., 25 ans, y adresse un message à son ex petite-amie, âgée de 17 ans. Ses grands-parents et elle ont été poignardés mardi soir. Il vient d’être arrêté par les forces de l’ordre à Ostende !

Dans la vidéo, A.D. regrette la rupture avec la jeune fille. « J’ai tout fait s’effondrer de mes propres mains, je n’ai plus de raison de vivre », affirme-t-il en anglais. « J’ai perdu ma copine et ne peux pas vivre sans elle », dit-il, ajoutant que sa vie est une « épreuve depuis 25 ans ».

« Je t’aime. Tu seras toujours dans mon cœur et je veillerai sur toi », poursuit-il à l’adresse de son ex petite-amie. « Même si je sais que tu ne le veux pas. Excuse-moi de t’avoir fait mal. C’était la plus grosse erreur de ma vie. La seule chose que je désirais c’était de t’avoir à mes côtés. Je sais que tu ne reviendras pas. Ça fait tellement mal. Je préférerais mourir que de te voir avec quelqu’un d’autre la semaine prochaine ».

Selon la VRT, le suspect a attaqué la jeune fille mardi soir. Les grands-parents seraient alors intervenus, pour tenter de le maitriser. Il a pris la fuite après les faits, et il n’est pas clair si la police l’a entre-temps intercepté. Les parents de la jeune victime étaient en voyage.

La division de Bruges du parquet de Flandre occidentale communiquera plus tard dans la journée.