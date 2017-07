Grand-Duché: quatorze destinations lowcost avec Ouibus à partir du 3 août

Ouibus, société de bus lowcost de la SNCF, débarque chez nos voisins grand-ducaux. À partir du jeudi 3 août prochain, la société desservira 14 destinations depuis le Luxembourg. Et ce, principalement vers la France mais aussi vers la Belgique et les Pays-Bas.

Les bus partiront depuis la gare de Luxembourg-Ville à des prix défiant toute concurrence. Voici les destinations françaises et leur tarif. Destination Thionville (à partir de 5€), Nancy (5€), Metz (5€), Dijon (14€), Lyon (17€), Valence (22€), Clermont-Ferrand (24€), Avignon (26€), Lille (28€), Paris (29€) et Aix-en-Provence (29€). Les trajets doivent être réservés en ligne avant le départ. Il sera possible également de rejoindre Bruxelles, à partir de 15 euros, et Anvers pour 21€. Finalement, la compagnie française propose également une destination vers le Pays-Bas à Amsterdam pour 25 euros.

À noter que la société Ouibus offre à ses voyageurs une connexion Wifi ainsi que deux prises électriques à disposition de chaque passager. Niveau bagage, chaque passager a droit à deux bagages en soute et deux bagages à main. Les changements de réservation et annulations peuvent se faire jusqu’à 30 minutes avant le départ. Infos sur be.ouibus.com