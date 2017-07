Formation du gouvernement wallon: René Collin rempile au gouvernement wallon

Le Luxembourgeois René Collin (cdH) rempile au gouvernement wallon dans ses compétences de l’Agriculture, de la Nature, des Forêts, de la Ruralité ainsi que de la délégation à la Grande Région. Il hérite également du Tourisme et du Patrimoine au sein du nouvel exécutif MR-cdH.

Né en avril 1958 à Erezée, ce licencié en droit de l’UCL et avocat a commencé sa carrière politique dans le cabinet ministériel d’un autre Ardennais, Charles-Ferdinand Nothomb, avant de rejoindre celui du secrétaire d’Etat à l’Agriculture et et aux Affaires européennes Paul De Keersmaeker (CVP).

Entre 1995 et 1999, il a été le chef de cabinet de Guy Lutgen, ministre wallon de l’Agriculture et père de l’actuel président du cdH, lui-même ex-ministre de l’Agriculture, Benoît Lutgen.

Elu conseiller communal d’Erezée à 25 ans, René Collin en a été le premier échevin et puis le bourgmestre de 1994 à 2006.

Parallèlement, il s’est affirmé au service de l’institution provinciale du Luxembourg. Il est élu au Conseil provincial depuis 1985. En 2006, il est devenu député provincial.

Il a ensuite rejoint le gouvernement wallon après les élections de 2014, où il a notamment dû faire face à la crise agricole. Lors du remaniement ministériel d’avril 2016 consécutif à la démission de Joëlle Milquet du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il perd sa double casquette de ministre régional et communautaire (il était en charge des Sports en Fédération et des Infrastructures sportives à la Région), mais hérite de la politique aéroportuaire.

Sous l’autorité du libéral Willy Borsus au sein du nouvel exécutif MR-cdH, René Collin aura la particularité d’être son rival plus que probable pour les élections communales de 2018 à Marche-en-Famenne.