50 compagnies pour attiser vos sens à Chassepierre les 18 et 19 août

Cette 44 e édition est placée sous le signe du « sens et de son contre-sens ». C’est le titre de l’événement cette année. Il s’agira d’éprouver par le corps des sensations et par l’esprit des croyances, en somme, de voir et goûter, toucher et écouter, de respirer en toute « connaissance de sens » expliquent les organisateurs. Cette année encore, plus de cinquante compagnies mettront « vos sens dans tous les contresens ». Elles rejoindront l’extrême sud de la province de Luxembourg, avec leur univers particulier, toujours joyeux. Plus d’onfos dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition digitale.