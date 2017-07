Chris Froome pose avec de la Rodenbach et réclame des frites

Le Britannique Chris Froome (Team Sky), 32 ans, vainqueur du Tour de France, s’est imposé au criterium d’après-Tour de Roulers. Froome a remporté cette kermesse devant le champion de Belgique Oliver Naesen et Jelle Wallays. Mais si nous évoquons l’actualité du champion britannique, c’est surtout suite à un cliché posté sur Twitter. On peut en effet voir le gagnant de la Grande Boucle vêtu d’un t-shirt « 100 % flandrien », une bière (de la Rodenbach) à la main. Quant au commentaire, il est pour le moins interpellant. Voici ce que ça dit en français : « Après quelques jours en Belgique… #Flandrien Passe moi des frites » !

After a few days in Belgium... 🇧🇪 #Flandrien #Rodenbach 🍻

Pass me some #frites 🍟 pic.twitter.com/kJyC3xSadT