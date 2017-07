Deux serpents géants arrivent au zoo d'Amnéville (près de Metz)

En cette période de vacances, une balade en famille au zoo d’Amnéville (F), en Moselle, près de Metz, est toujours une bonne idée. Dans ce parc immense les animaux y sont en semi-liberté. Ce zoo est sans conteste un des plus beaux d’Europe

Le plus grand d’Europe.

Dès vendredi prochain, de nouveaux locataires seront au zoo: deux serpents géants! Deux pythons réticulés arriveront en provenance du Burger Zoo en Hollande. Ces animaux ont une taille exceptionnelle. Ce sont les deux plus grands serpent actuellement présentés en Europe. Leur longueur est évaluée à près de sept mètres! Pour un poids avoisinant les 80 kg. Impressionnant! Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre nouvelle édition digitale.