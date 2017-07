«Polémique» sur les scouts: le cri du cœur de cette maman provoque un véritable buzz!

Hier, une habitante de la province de Luxembourg poussait un coup de gueule sur un camp scout, affirmant que dans celui-ci les animateurs dormaient toujours à 11h20, et que leur tente était jonchée de cadavres de bière… Face à cette polémique, qui s’est entre-temps dégonflée, une maman a pris la plume sur les réseaux sociaux… pour le plus grand plaisir des internautes !

« je dirai juste merci à ceux qui font de ces institutions des moments de vie merveilleux… ». C’est par ces quelques mots que cette maman a conclu une véritable déclaration d’amour aux personnes, qui chaque été, occupent le temps de milliers d’enfants en y donnant du temps, du talent et du cœur. Un post, magistralement bien écrit, qui provoque un nouveau raz-de-marée sur le web et qui permet d’éteindre, en même temps, la polémique initiée 24 heures plus tôt.