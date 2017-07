Givry: Sébastien Leva s'offre le Mont Ventoux pour sa première à vélo

En congé durant une dizaine de jours, les Canaris ont pu se sont reposer et se ressourcer. Mais Sébastien Leva, le flanc gauche de Givry, lui, a décidé de son côté de profiter de ses vacances pour grimper… le Mont Ventoux ! Un challenge de taille pour celui qui n’était jamais monté sur un vélo de course.

Sébastien, vous étiez la semaine dernière dans les Alpes, et vos vacances n’ont pas été de tout repos…

En effet, puisque j’ai grimpé les 30 kilomètres d’ascension du Mont Ventoux mardi dernier. Mon beau-frère, avec qui j’étais en vacances, est un adepte du vélo, et il m’a proposé de tenter l’expérience. Cela faisait des années qui je n’étais plus monté sur un vélo. Mon VTT est rangé chez mes parents depuis 5 ans. Sur un vélo de course, c’était même une première (sourire). On a fait ça sur un coup de tête…

