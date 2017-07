MGM et Eon Productions l’ont annoncé : le prochain James Bond sortira le 8 novembre 2019. C’est à nouveau Daniel Craig qui devrait porter le rôle titre. En 2015, il avait pourtant déclaré qu’il préférerait se «trancher les veines» que de replonger dans ses aventures. Mais l’acteur aurait apparemment changé d’avis. D’après le Sun, la productrice Barbara Broccoli l’a convaincu de reprendre le rôle. Elle aimerait aussi s’assurer les services d’Adele, qui avait chanté le morceau de «Skyfall » qui avait eu tant de succès.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. pic.twitter.com/6HnaDnfruK