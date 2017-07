Attention, le nombre de faux billets saisis en Belgique au premier semestre a augmenté

Dans le reste du monde, quelque 331.000 faux billets ont été retirés de la circulation de janvier à juin 2017, avait annoncé vendredi la Banque centrale européenne. Cela représente une baisse par rapport au second semestre 2016. Ces trois dernières années, le nombre de fausses coupures saisies a varié entre 331.000 et plus de 500.000. Cela reste toutefois marginal au regard des plus de 20 milliards de billets actuellement en circulation, qui représentent une valeur totale de 1.100 milliards d’euros.

Les coupures de 20 et 50 euros comptent à elles deux pour 85% des billets contrefaits saisis en Europe. Un phénomène quasiment identique en Belgique (78%).

Le risque d’être confronté à de faux billets reste donc faible, d’autant plus que vérifier l’authenticité d’un billet ne prend que quelques secondes avec la méthode ’toucher, regarder, incliner’, ce qui rend aisée la détection des billets suspects et décourage la contrefaçon, souligne la Banque nationale.

Presque tous les faux billets saisis (96,7%) l’ont été au sein de la zone euro, pour 2,3% en dehors de celle-ci mais tout de même au sein de l’Union européenne, et 1% ailleurs dans le monde.