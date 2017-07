A Liège, le nombre de minimexés est passé en 2 ans de 54 à 69 pour 1000 habitants

Geoffrey Wolff

Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), soit l’ex-minimex, sont de plus en plus nombreux en région liégeoise. Dans chaque commune, à quelques rares exceptions, les chiffres sont en augmentation. Mais c’est à Liège où ils sont, de loin, les plus nombreux : 68 bénéficiaires RIS par 1.000 habitants, contre seulement quatre à Neupré.