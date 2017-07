Lode, 22 ans, victime d'un arrêt cardiaque à Tomorrowland: "Il ne se souvient de rien"

Lode Ruys, un Anversois de 22 ans, a été victime d’un malaise, probablement cardiaque, samedi soir alors qu’il était avec sa copine Shauni au célèbre festival. Heureusement, une infirmière étrangère qui était également là pour faire la fête lui est venue en aide et réussi à le maintenir en vie grâce à un massage cardiaque, en attendant l’arrivée des secours. « Lode était debout depuis 4 heures du matin », explique sa petite copine au Laatste Nieuws. « Nous devions aller manger vers 18 heures, mais nous n’y sommes pas allés. Il faisait trop chaud et il y avait trop de monde ».

Est-ce lié ou pas, nous ne le saurons peut-être jamais, mais, quoi qu’il en soit, le jeune homme a commencé à se sentir mal un peu plus tard : « Il se sentait un peusaoul, alors que nous n’avions bu qu’un verre de cava et un peu de vin. Nous sommes allés nous asseoir et un ami a été lui chercher un Coca, mais cela ne s’est pas amélioré ». Quelques instants plus tard, Lode était finalement victime d’un malaise : « On a voulu aller faire un petit tour, mais Lode ne tenait plus sur ses jambes. Puis il a laissé tomber son verre. Il s’est appuyé contre moi et ses yeux ont commencé à trembler. J’ai essayé de le réveiller en lui jetant un verre d’eau à la figure mais cela n’a pas fonctionné ».

Shauni a alors appelé à l’aide et a heureusement pu compter sur l’intervention rapide d’une festivalière, infirmière, qui était là par hasard. Le jeune homme a finalement été emmené à l’hôpital, où il a été plongé dans le coma.

Le jeune homme s’est réveillé dimanche matin : « Il m’a lui-même téléphoné. Sa voix était bizarre, mais j’étais si heureuse de l’entendre. Il ne se souvient de rien et ne réalise pas encore ce qu’il s’est passé », conclu la jeune femme.

Les médecins tentent désormais de déterminer ce qui a pu provoquer ce malaise. Selon HLN.be, ils ont détecté une petite malformation cardiaque chez le jeune homme. Ce qui est certain, c’est que ce malaise n’a rien à voir avec une éventuelle consommation de drogue.