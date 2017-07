Jupiler Pro League: cinq arbitres indisponibles pour les cinq premières journées après les tests de ce samedi

Lambrechts, 32 ans, qui fait partie des huit arbitres semi-professionnels depuis le 1er juillet, a manqué son examen théorique. Christof Dierick (38) et Frederik Geldhof (41) n’ont pas réussi les tests physiques. Serge Gumienny (45) et Luc Wouters (47) n’ont pas pris part à cette première session de tests.

Une deuxième session sera organisée le 7 septembre pour Lambrechts, Dierick et Geldhof. Le responsable des arbitres Johan Verbist «s’attend à ce qu’il n’y ait pas de problème» pour le trio. Gumienny et Wouters peuvent encore passer leur première session et éventuellement compter sur une session de rattrapage.

S’ils réussissent leur séance de rattrapage, les arbitres pourront à nouveau siffler à partir de la sixième journée de Jupiler Pro League.