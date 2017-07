Large victoire de Virton en amical contre Rochefort

On pouvait s’en douter, le premier match amical de Virton face à une P1 namuroise ne devait être qu’une simple formalité. Les Virtonais ont assuré en produisant du jeu et en ne laissant que très peu de répit à leur adversaire du jour. Pour boucler sa semaine de test, Francesco Servidio s’est offert un triplé et un assist.