Spectaculaire: un arbre arraché dimanche matin à Montleban (Gouvy)

Le vent a soufflé fort à certains endroits e la province, samedi soir. Au point d’arracher des arbres et de mettre des fils électriques à terre.

Spectaculaire, cet arbre arraché à Montleban (Gouvy). La route a été fermée à la circulation dimanche, dès 5h du matin. En cause, ce gros arbre arraché (la photo) entravant la chaussée. Comme on le voit, un poteau a aussi été endommage et des fils électriques étaient au sol. Les pompiers d’Houffalize sont intervenus avec ORES.

Dès samedi, vers 23h, les pompiers sont aussi intervenus à Florenville également pour un arbre et des câbles couchés sur la route. (D.J.).