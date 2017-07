Virton: Frank Defays entame sa 7e année de règne au Faubourg

Arrivé à l’été 2011 pour succéder à Michel Renquin alors que Virton était en Division 3, Frank Defays est toujours là sept ans plus tard et il s’apprête à coacher son premier match amical de la saison ce samedi face à Rochefort (19h). Depuis qu’il est en Gaume, Frank Defays a déjà dirigé 196 rencontres de championnat, 11 de coupe de Belgique et 11 de divers playoffs, tours finaux et autre match des champions de D3. Voici un petit bilan de ses six premières années virtonaises.