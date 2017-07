La Petite Foire (alternative à celle de Libramont) de Semel a lieu le week-end prochain

Il est évident que le public se rendra en masse du côté du LEC de Libramont dès le 28 juillet prochain. Mais ceux qui souhaitent assister à une Foire moins médiatisée et plus petite peuvent aller voir du côté de Semel. Là-bas, les visiteurs découvriront l’agro-écologie paysanne. Un concept qui n’est pas neuf et qui a tendance à se développer ces dernières années. A lire dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre édition numérique.