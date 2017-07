Les étudiantes bossent plus et gagnent moins que leurs congénères masculins

Maryse Baguette

Si certains étudiants travaillent tout au long de l’année en plus de leurs études, les grandes vacances restent tout de même le meilleur moment pour se faire de l’argent de poche. L’an dernier, ils étaient 11.440 Verviétois à décrocher un job pendant les congés. Selon les chiffres de l’ONSS les filles travailleraient plus que les garçons et pour gagner moins.