Yannik Reuter éliminé en quarts de finale du double à Marbourg

Opposés à l’Australien Rameez Junaid et au Sud-Africain Ruan Roelofse, têtes de série n°4, Yannik Reuter et son partenaire allemand Yannick Hanfmann se sont inclinés 7-5, 6-7 (8/10) et 10/1 après 1 heure 38 minutes de jeu.

En simple, Reuter (ATP 242) a été éliminé dès le premier tour face à l’Italien Riccardo Bellotti (ATP 229) 2-6, 6-1 et 6-4. Plus tôt ce mercredi, Arthur De Greef (ATP 116) s’est qualifié pour les quarts de finale. De Greef, troisième tête de série, s’est défait de l’Argentin Maximo Gonzalez (ATP 169) 7-5, 7-5. Il affrontera le Français Benjamin Bonzi (ATP 219) en quarts de finale.