Accident entre une voiture et un camion à Thimister

Ce mercredi, sur le coup de 16h30, un camion et une voiture sont rentrés en collision sur la route d’Aubel à Thimister. Les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau ont dû intervenir car une personne est toujours coincée dans l’automobile.

Les pompiers de Battice, de Welkenraedt ainsi que l’ambulance de Battice sont également sur place. On ne sait pas, actuellement, s’il y a des blessés et si oui, combien. On ne sait pas non plus comment l’accident s’est produit.