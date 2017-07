La section MR de Verviers mise sous tutelle de la Fédération d'arrondissement

C’est dans « un souci d’apaisement et de reconstruction de la section » que Pierre-Yves Jeholet, le président de la Fédération d’arrondissement du MR, a pris une mesure assez inédite. « Suite aux événements survenus ces derniers jours et aux vives tensions au sein de la section MR de Verviers, le Président de la Fédération d’arrondissement Pierre-Yves Jeholet a pris la décision de mettre la section MR de Verviers sous tutelle de la Fédération d’arrondissement », explique-t-il dans un communiqué faisant suite à notre interpellation.

« Il importe en effet de pouvoir aplanir les différends survenus au cours des derniers mois et ce afin d’une part de poursuivre le travail jusqu’à la fin de la mandature et d’autre part d’aborder les futures échéances électorales communales et provinciales de 2018 en toute sérénité. »

