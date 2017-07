Tolérance zéro au niveau de la détention de stupéfiants dans les festivals: les Francos concernées

Le parquet de Liège a décidé de pratiquer une tolérance 0 en matière de détention de stupéfiants. Les drogues douces et dures pourront clairement être sanctionnées lors des contrôles policiers effectués dans les festivités organisées sur les arrondissements de Liège, Verviers et Huy.

Suite aux récents débordements qui ont eu lieu dans le carré et à la Holi Colors, le parquet de Liège a décidé d’instaurer une nouvelle politique en matière de détention de stupéfiants. Et d’appliquer la tolérance 0.

Même si la détention de drogues dures était d’ores et déjà sanctionnée avant, il en sera dorénavant de même pour les drogues douces. Ou en tout cas, pour une quantité en particulier. « Si une personne possède plus de trois grammes de marijuana sur elle, une transaction lui sera proposée », explique Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi. « Si la personne en infraction refuse de payer, elle devra être entendue au commissariat de police et sera citée à comparaître devant un tribunal correctionnel. »

Une nouvelle mesure qui prendra place ce jeudi 6 juin avec le début des Ardentes. D’autres festivals seront bien évidemment concernés. On pense notamment aux Francofolies ou encore au Bucolique Ferrières Festival.