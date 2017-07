Nils Schouterden de retour à Eupen, Tirpan signe aussi pour deux ans

Un transfert entrant complété par l’arrivée du Mouscronnois Mickaël Tirpan 23 ans. Les deux transferts ont été officialisés sur le site internet du club germanophone qui a engagé les deux joueurs jusqu’en juin 2019.

Schouterden n’en est pas à sa première expérience avec les Pandas. Il avait porté les couleurs d’Eupen lors de la saison 2013-2014 en deuxième division. Les supporters d’Eupen s’en souviennent d’ailleurs très bien. Il avait inscrit 17 buts cette saison-là. En première division, il a porté les maillots de Saint-Trond, Westerlo et Malines pour un total de 147 matchs et 14 buts (play-offs compris).

Tirpan a quant à lui commencé sa carrière au Dender avant de passer aux Francs Borains et à Seraing. En 2015, l’arrière latéral droit a été engagé par Mouscron avec qui il a joué 27 rencontres la saison dernière.

Schouterden et Tirpan sont les 7e et 8e transferts entrants pour les Pandas qui s’étaient déjà accordés avec Malines pour faire venir Nicolas Verdier. Abdulakrim Hassan (Al Sadd Sc), Jordan Lotiès (Dijon FCO) ainsi que les jeunes de l’Aspire Academy Senegal Souleymane AW, Abdul Manaf Nurudeen et Carlos Martinez Castro ont aussi déposé leurs valises dans le club des cantons de l’Est.