Football - Schouterden (Malines) et Tirpan (Mouscron) signent à Eupen

La KAS Eupen a pris 2 joueurs professionnels belges sous contrat au cours du dernier weekend : le médian Nils Schouterden du KV Malines et le défenseur droit Mickaël Tirpan de l’Excelsior Mouscron. Tous deux sont des joueurs expérimentés ayant fait leurs preuves en Jupiler Pro League. Ils ont apposé leur signature au bas d’un contrat les liant à la KAS Eupen pour 2 saisons (échéance des deux contrats : 30 juin 2019).

Après Souleymane Aw, Abdul Manaf Nurudeen et Carlos Martinez Castro (tous venus de l’Aspire Academy Sénégal), Nicolas Verdier (KV Malines), Abdulkarim Hassan (Al Sadd SC) et Jordan Lotiès (Dijon FCO) Nils Schouterden et Mickaël Tirpan sont les nouvelles recrues numéro 7 et 8 que la KAS Eupen a engagées pendant la période de transferts.

Nils Schouterden est un « revenant » à la KAS Eupen, puisqu’il avait déjà enfilé à 40 reprises (Championnat, tour final et Coupe de Belgique confondus) la vareuse des « Noir et Blanc » lors de la saison 2013-2014 en Proximus League et cela avec un certain succès comme en témoignent les 17 buts qu’il avait inscrits pour le compte de la KAS Eupen. Le médian offensif (28 ans), qui se sent le mieux à l’aise sur le flanc gauche, a ensuite rallié le KVC Westerlo et le KV Malines. Pour Sint Truiden VV, Westerlo et Malines il a disputé au total 123 rencontres en Jupiler Pro League avec à son palmarès personnel 12 buts et 18 passes décisives.

Mickäel Tirpan (23 ans) est un défenseur droit de formation, mais qui peut également endosser des missions défensives/offensives dans l’entrejeu. Il a fait ses classes dans le département des jeunes du FC Brussels avant de rallier en 2015 l’Excelsior de Mouscron en Jupiler Pro League en passant par le FC Dender, les Francs Borains et le RFC Seraing. À l’âge de 21 ans, il a conquis ses galons de titulaire au Stade du Canonnier, où il a disputé 26 matches en Jupiler Pro League durant la saison 2016-2017.

Le directeur général de la KAS Eupen, Christoph Henkel, exprimait ainsi sa satisfaction quant au double transfert réalisé durant le week-end : « En engageant Nils Schouterden et Mickaël Tirpan, nous avons accompli un grand pas dans la planification du noyau avec lequel nous disputerons la prochaine saison. Nous sommes heureux que ces deux joueurs belges aient opté pour la KAS Eupen, qui en dépit de leur jeune âge de 23 et 28 ans nous apporterons un fameux supplément d’expérience en Jupiler Pro League. Nous souhaitons la bienvenue au Kehrweg à nos deux nouvelles recrues ! »

Mickaël Tirpan et Nils Schouterden sont attendus ce lundi à Eupen pour participer à 17.00 h à la séance d’entraînement de l’après-midi.