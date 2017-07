«Le Tour coûte 100.000 €, mais rapporte plus», explique l'échevin des Sports de Verviers, Claude Orban (+vidéo)

Ce départ d’étape changera-t-il fondamentalement l’image de Verviers ?

C’est un plus et il ne faut pas le refuser, ni se louper. On aura une visibilité mondiale : plus de 190 télévisions, plus la presse écrite sur ce que je considère comme le premier événement mondial, car il est annuel, au contraire du Mondial de foot.

Quel est le coût pour la ville ?

À la grosse louche, 100.000 €, mais le Tour rapporte plus. Ses retombées, on ne pourra les évaluer qu’après.

