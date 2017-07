Décumul light décidé au congrès: les Verviétois déçus mais Ben Achour a été le plus applaudi

Le sort en est jeté : le PS a opté pour le décumul light. Conséquences dans l’arrondissement de Verviers : André Frédéric et Muriel Targnion pourraient y laisser une grosse partie de leur traitement, mais seulement si on appliquait la mesure illico.

André Frédéric, Claude Klenkenberg et Muriel Targnion © archives C. Dael

C. Dael

Pour l’arrondissement de Verviers, c’est l’échevin verviétois Malik Ben Achour qui est allé défendre l’option la plus restrictive, votée à l’est de la province. Et, souligne Claude Klenkenberg, avec celui du représentant des Jeunes socialistes, c’est son discours qui a été le plus applaudi.

Les conséquences de ce changement dans notre édition digitale, à lire en cliquant ici