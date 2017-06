C'est officiel: Henry quitte Eupen pour Everton et est prêté à Anderlecht

Le FC Everton s’est assuré les droits de transfert du joueur nigérian, qui était encore sous contrat à la KAS Eupen, pour une durée de 5 ans.

Le directeur général de l’AS Eupen, Christoph Henkel, exprime sa grande satisfaction quant à l’issue heureuse des négociations avec le FC Everton en ces mots : « Il s’agit du transfert le plus important de l’histoire du club, tant du point de vue sportif que financier(NDLR : un montant de 8 millions d’euros est évoqué). Nous sommes heureux d’avoir aidé notre joueur Henry Onyekuru à franchir ce grand pas dans sa jeune carrière et nous lui souhaitons bonne fortune dans son nouvel environnement au FC Everton. Nous lui adressons également nos plus vifs remerciements pour son engagement et ses prestations sous la vareuse des « Noir et Blanc ». Il était le buteur le plus prolifique de notre équipe ; avec ses 24 réalisations, dont certaines étaient très spectaculaires, en championnat et en Coupe de Belgique, il a largement contribué à la réussite de la saison écoulée. Goodbye and good luck, Henry ! »

Dans la foulée de cette annonce, le club d’Everton a officialisé le prêt de l’attaquant nigérian à Anderlecht pour une saison.

« Henry Onyekuru (20 ans), le véloce ailier gauche nigérian qui évoluait en Jupiler Pro League sous les couleurs du KAS Eupen lors du défunt championnat, sera prêté aux Mauve et Blanc durant toute la saison 2017-2018 par Everton FC, le club anglais auquel il appartient désormais. Chez les Pandas, Henry a disputé 41 matches toutes compétitions confondues. Il a trouvé le chemin des filets à vingt-quatre reprises et il a délivré neuf services décisifs. Des statistiques impressionnantes qui n’ont évidemment pas laissé le staff anderlechtois indifférent ! », annonce Anderlecht sur son site web.

« Je suis ravi d’apprendre son arrivée », précisait René Weiler. « C’est un joueur très talentueux qui affiche aussi de très bonnes statistiques. Il ne devra pas s’adapter à un championnat qu’il connaît déjà parfaitement et nous connaissons forcément aussi toutes ses qualités. »

« Son style de jeu correspond au style de la maison et nous espérons que les fans se réjouiront de son arrivée. Nous désirons lutter sur les trois fronts et la venue de Henry correspond aussi aux ambitions du club », expliquait le manager sportif Herman Van Holsbeeck.