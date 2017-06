48 mois requis contre une Malmédienne poursuivie pour tentative de meurtre

Le 5 mai dernier, en plein marché, une femme se précipite sur un restaurateur malmédien et le frappe à la gorge. Pourquoi, on ne le sait pas trop. C’est en tout cas une femme fort perturbée qui est poursuivie pour une tentative de meurtre et pour une kyrielle d’autres choses désagréables. Elle risque 4 ans de prison.

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers 48 mois de prison à l’encontre d’une Malmédienne de 36 ans poursuivie pour une tentative d’homicide sur un restaurateur, mais également des faits de coups, de vols, d’outrages. Elle doit répondre de 27 préventions au total.

Le 5 mai dernier, la Malmédienne, qui était en conflit avec le restaurateur et son épouse, s’était approchée, par-derrière, du commerçant qui se trouvait sur le marché. Elle était armée d’une paire de ciseaux dont elle s’était servie, selon un témoin, pour frapper sa victime, légèrement blessée. Elle avait également proféré des menaces de mort envers le restaurateur et sa famille.

Le parquet estime que la prévenue, libérée par la chambre du conseil 10 jours plus tôt à propos d’un autre fait d’agression sur une personne vulnérable, avait voulu intenter à la vie du restaurateur en raison du contexte d’harcèlement et de menaces à l’égard de sa famille, de l’arme utilisée mais également des antécédents spécifiques de violence.

La défense de la trentenaire sollicite la disqualification de la prévention en coups et blessures volontaires car l’intention homicide n’est pas présente dans l’esprit de leur cliente au moment de l’agression.

La Malmédienne qui, selon le parquet, a instauré un climat de psychose au sein de la population de Malmedy, devait également répondre de menaces et coups envers des voisins et la police, mais également des vols dans des commerces et à la clinique reine Astrid.

À l’audience, la prévenue a nié l’essentiel des préventions et a expliqué être dans un état psychologique instable depuis octobre 2016 et le décès de sa compagne. Elle a également déclaré avoir replongé dans l’alcool et sollicite, au travers d’un sursis probatoire, une cure afin de se faire soigner.

Le jugement sera prononcé le 11 juillet.

