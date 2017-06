L'entrée d'autoroute 6 «Verviers Sud» est rouverte

Enfin ! Comme annoncé voici quelques semaines, l’entrée d’autoroute 6 « Verviers Sud » en direction de Herve et Liège est à nouveau accessible depuis ce milieu d’après-midi, nous a signalé Philippe Elsen, directeur des routes au SPW à Verviers.

Ça permettra de fluidifier le trafic qui était devenu beaucoup plus dense au niveau de la rue d’Ensival et de la rue des Carrières, a-t-il précisé.

Ça ne signifie pas pour autant la fin des travaux sur le viaduc d’Ensival. « La fin du chantier est toujours prévue pour fin de l’année 2017, nous indiquait Héloïse Winandy, pour la Sofico qui gère les infrastructures autoroutières, voici quelques semaines. Mais, ce 30 juin, l’accès Heusy sera en effet rouvert sans que cela ait des conséquences sur les bandes de circulation existantes sur l’autoroute. Fin août, une bande de circulation changera certainement de place pour permettre les travaux en berme centrale, mais on conserve le même nombre de bandes de circulation. Pour les usagers, ça ne change donc rien. »

Pour rappel, le chantier prévoit une rénovation en profondeur, c’est-à-dire de la chape d’étanchéité au revêtement en passant par le rail de sécurité. Le nouveau rail de sécurité, avec panneaux antibruit intégrés qui sera posé durant le mois de juillet doit permettre d’éviter les drames tels que celui survenu en 2007. Un poids lourd avait fait une sortie de route et chuté 12 mètres en contrebas sur la N61. Entamé en mai 2016, ce chantier ne devait durer qu’un an mais a connu quelques retards à cause de la météo et de problèmes techniques.