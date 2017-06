Verviers: 40 mois ferme pour tentative de meurtre sur le compagnon de son ex

La victime, âgée de 28 ans, et son agresseur étaient en conflit depuis plusieurs jours. La téléphonie a révélé des échanges fréquents entre les deux hommes. Le 22 septembre 2016, le trentenaire s’était présenté au domicile de son ex-compagne muni d’un couteau. Une altercation était survenue et la victime n’avait été que légèrement blessée à la main.

Le lendemain, le prévenu, accompagné d’un ami, s’était à nouveau rendu au domicile de son ex afin « de discuter et de régler avec l’aide d’un tiers le problème », avait-il expliqué à l’audience, niant l’intention homicide et plus encore la préméditation des faits. « J’ai bien frappé à trois reprises avec mon couteau mais c’était pour me défendre, je ne voulais pas le blesser, juste lui faire peur », avait-il ajouté.

Le tribunal a estimé que l’intention d’homicide était bel et bien établie en raison des propos tenus par le prévenu qui disait vouloir tuer sa victime tout en la poignardant à des endroits vitaux. Un des trois coups de couteau avait en effet été porté à proximité de la carotide. Le tribunal a cependant considéré que le prévenu « n’était pas résolu de manière réfléchie et définitive à donner la mort ».

Le tribunal a stigmatisé l’atteinte portée à l’intégrité physique d’autrui et les conséquences dramatiques qui auraient pu en découler, le danger de porter une arme et du sentiment d’insécurité que cela peut générer au sein de la population.

Le parquet avait requis une peine de six ans de prison.