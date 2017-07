Envie de prendre l'air ce samedi? Le Beau Vélo de RAVeL est à Raeren

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre. Cette semaine, la balade est prévue dans les Cantons de l’Est.

Ce samedi, changement de cap ! Adrien Joveneau et sa joyeuse équipe vous donnent rendez-vous, dans les Cantons de l’Est, à Raeren. Grasses prairies, petits chemins de bocage, haies, forêt et petits ruisseaux domineront le parcours. Une balade sans frontière qui vous emmènera chez nos voisins allemands pour une dizaine de kilomètres. L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch. Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village Wallonie gourmande.

Cette semaine, la discipline sportive mise en avant par l’ADEPS est le rugby avec la présence du gymnaste, Maxime Gentges. Le Château de Reinhardstein est représenté au stand 365.be et l’Institut du Patrimoine Wallon vous propose une animation sur le Musée de la poterie.

Rendez-vous ce samedi, à Gewerbestrasse, 4730 Raeren

Ce 1 er juillet, Adrien Joveneau, accueillera le relookeur et chroniqueur, David Jeanmotte, sur son tandem. A la halte ravito, le chef Axel Maassen, de l’établissement Casino d’ Eynatten, vous présentera une de ses spécialités.

C’est depuis le zoning industriel et artisanal de Rovert que le départ de la balade, d’un peu moins de 30 km, aura lieu. Pas trop la forme ou vos enfants vous accompagnent ? l’Adeps propose un parcours d’une dizaine de kilomètres, encadrée par des moniteurs de l’Adeps.

Après avoir pédalé seulement quatre kilomètres, vous franchirez la frontière allemande et emprunterez la Vennbah - la ligne des Fagnes- une ancienne voie de chemin de fer longue de 125 kilomètres.

N’hésitez pas à vous arrêter un moment aux installations ferroviaires de Walheim, patrimoine protégé depuis 1955. A terme, les amateurs d’histoire du rail en Allemagne pourront faire le trajet en train-musée constitué de vieilles voitures entre Raeren, Walheim et Breining.

Retour en Belgique ! L’itinéraire vous conduira jusqu’à l’ancienne gare de Raeren, principal nœud ferroviaire de l’est de la Belgique jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, après être passé au-dessus de l’Iter, vous atteindrez Haus Raeren, un remarquable Wasseburg encore entouré de ses douves alimentées par le ruisseau.

Plus que cinq kilomètres et vos mollets seront au repos et vous pourrez vous restaurer tout en assistant aux concerts dès 16h ! Noa Moon, Delta et Räuber se produiront sur la très belle scène du Beau Vélo de RAVeL.

Rendez-vous sur Vivacité ce samedi 1 juillet entre 13h et 17h et sur La Une télé, ce dimanche 2 juillet à 18h05.

