Rallye de Pologne: Thierry Neuville (Hyundai) s'installe en tête (LIVE)

Le pilote germanophone disposait de 7/10e d’avance sur le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) et de 1 sec 5/10e sur son principal rival pour le titre mondial, le Français Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), quadruple tenant du titre.

Leader après la super spéciale d’ouverture jeudi soir, le Britannique Elfyn Evans (M-Sport/Ford) a perdu beaucoup de temps (+18 sec 4/10 au général), peu à son aise sur des routes rendues boueuses et très glissantes par des pluies orageuses.

Les pilotes disputent une première journée pleine vendredi, avec deux boucles de 55,58 km et quatre spéciales chacune, avant un nouveau passage sur le tracé de cette super spéciale.

326,64 kilomètres chronométrés et 23 spéciales sont au programme de cette 74e édition du Rallye de Pologne, dans la région de Mazurie (nord-est), et plus d’un tiers du parcours n’a pas été utilisé lors des trois dernières éditions.

La journée la plus difficile devrait être celle du samedi, qui cumule à elle seule près de la moitié du chronométrage, avec qui plus est deux nouvelles spéciales, parcourues deux fois chacune.