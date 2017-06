Jordan Lotiès (Dijon) rejoint l'AS Eupen

Il est de nationalité française et provient du FCO Dijon (Ligue 1 française). Il se lie à l’AS Eupen pour une durée de 2 saisons jusqu’au 30 juin 2019. Jordan Lotiès, qui est né le 5 août 1984 à Clermont-Ferrand, a entamé sa carrière sportive professionnelle à Clermont Foot et Dijon FCO en division 2 avant d’enfiler la vareuse de l’AS Nancy (Ligue 1) entre 2009 et 2013. À l’été 2013, il a été transféré au club espagnol d’Osasuna qui évoluait en 1re Ligue avant de culbuter en 2e division. En hiver 2016, il revient en France pour fêter quelques mois plus tard avec son club, le FCO Dijon, le retour en Ligue 1. Jordan Lotiès a disputé l’intégralité de la saison 2016-2017 en Ligue 1 avec 27 sélections en championnat et en Coupe à son palmarès personnel. Au total, il a disputé 151 matches au plus haut niveau français et espagnol avec l’AS Nancy, le CA Osasuna et le Dijon FCO. Maintenant, il est impatient de faire la connaissance de la première division belge.

Le directeur général de la KAS Eupen, Christoph Henkel, se réjouit d’accueillir ce nouveau transfuge français au Kehrweg, qui, selon lui, apportera la stabilité en défense : « Pour l’AS Eupen, c’est avec joie que nous accueillons un défenseur central qui a connu beaucoup de succès sportifs en France et en Espagne ; il apporte l’expérience de ses 150 rencontres au plus haut niveau et avec ses 190 centimètres, il y ajoute encore le paramètre physique. Je pense qu’il réunit toutes les conditions pour apporter la stabilité à notre ligne arrière. Nous accueillerons Jordan Lotiès mardi prochain pour l’entraînement de l’après-midi et nous nous réjouissons déjà de notre future collaboration. Bienvenue Jordan ! »