Découvrez notre dossier complet sur le Tour de France 2017 à Verviers

Les 2 et 3 juillet prochains, la 104e édition du Tour de France passera par Verviers. Grâce à des portraits, des analyses, des interviews et des conseils pratiques, vous saurez tout sur le passage de la Grande Boucle en région verviétoise. La rédaction sportive de La Meuse Verviers est sur le pont depuis plusieurs semaines pour vous proposer un supplément de 40 pages disponible gratuitement avec le journal du 30 juin. Découvrez-le en avant-première dans notre édition digitale de La Meuse Verviers .

