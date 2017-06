Coupable de parricide, Renaud Bastin écope d'une peine de 16 ans de prison

En première instance, le tribunal avait condamné Renaud Bastin pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais la cour a réformé cette décision et n’a plus retenu la thèse du décès accidentel.

Les magistrats ont écarté la thèse du tir accidentel et ont retenu que le tir mortel était direct et volontaire. Les faits sont requalifiés en parricide. La cour a relevé que le prévenu, immature, présente un risque de récidive élevé. La peine de sept ans de prison initialement prononcée contre lui a été portée à 16 ans d’emprisonnement.