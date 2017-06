La Jemeppoise Maud Coutereels «soulagée» d'être sélectionnée avec les Red Flames pour l'Euro 2017

C’est dimanche midi qu’a été dévoilée la sélection belge pour l’Euro 2017 féminin, qui se tiendra du 16 juillet au 6 août aux Pays-Bas. Cocorico, notre Jemeppoise Maud Coutereels en fait bien partie. « Je suis forcément soulagée et satisfaite », avoue celle qui a commencé le football à 5 ans au club d’Onoz et qui est en sélection nationale depuis plus de 10 ans. « Le foot n’est pas une science exacte et je ne suis pas quelqu’un qui est sûr de soi. Les places étaient chères et certaines anciennes n’ont pas été reprises. J’ai donc de la chance de faire partie des 23, même si je pense avoir fait le boulot durant les qualifications. »

