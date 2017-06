La plate-forme logement de Verviers a pu satisfaire 23 réfugiés en six mois

L’initiative a été lancée à la suite du constat d’une accessibilité difficile à un logement durable, décent et à un prix abordable mais également à la pénurie de logements. Le statut précaire des demandeurs, les démarches administratives complexes et l’épuisement des volontaires, véritables soutiens à cette recherche active, sont d’autres facteurs qui ont poussé les pouvoirs publics à mettre en place cette plate-forme.

Cette structure est d’autant plus importante pour les personnes «reconnues réfugiées» que celles-ci disposent d’un délai de deux mois, dès la sortie du camp où ils se trouvaient, pour trouver un toit. Ce délai peut être prolongé d’un mois à deux reprises.

En six mois d’existence, la plate-forme logement est parvenue à satisfaire 23 personnes parmi lesquelles six de nationalité irakienne et trois afghane. Les logements se répartissent à 44% sur Welkenraedt, 31% sur Verviers, 13% sur Spa, 8% sur Dison et 4% sur Herve.

La plate-forme est actuellement à la recherche de logements pour huit personnes isolées et 24 ménages.

