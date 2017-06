Le Soumagnard suspecté d'avoir tué ses 2 filles a participé à la reconstitution des faits

Philippe Roufflaer, suspecté d’avoir tué ses deux filles âgées de 8 et 11 ans le 30 décembre 2016 à Soumagne, a participé mercredi à la reconstitution des faits. Il a accepté de répéter ldes gestes posés la veille des faits qui lui sont reprochés, mais il conteste toujours énergiquement avoir tué ses enfants.

Philippe Roufflaer est suspecté d’avoir tué ses filles, Loana âgée de 8 ans et Naora âgée de 11 ans. Les corps des deux enfants, qui avaient été scolarisés un temps sur la commune de Jalhay où la famille a vécu, avaient été découverts calcinés dans l’incendie de sa maison. Philippe Roufflaer, qui avait été découvert inanimé dans l’habitation, avait été inculpé de double assassinat mais il conteste sa responsabilité dans la mort de ses enfants et affirme qu’il ne se souvient pas des faits.

La reconstitution des faits s’est déroulée mercredi en présence du magistrat instructeur, des parties civiles et de l’inculpé ainsi que des avocats. Philippe Roufflaer a participé à cette reconstitution et accepté de poser les gestes dont il se souvient et qui ont trait à ce qui se serait déroulé la veille de la découverte des corps.

«Cette reconstitution était aussi destinée à permettre à mon client d’éventuellement retrouver ses souvenirs. Il n’y a pas eu d’incident durant cette reconstitution qui s’est déroulée dans le calme», a confirmé Me Renaud Molders-Pierre.

L’avocat a, par contre, refusé de donner des indications sur le déroulement de la reconstitution et sur le fond du dossier en raison du secret de l’instruction. Il a précisé que son client nie toujours énergiquement avoir tué ses deux filles.

