Football – Officiel Abdulkarim Hassan est prêté à Eupen

Nous vous l’annoncions dans nos éditions de la semaine dernière et, c’est désormais officiel. L’international qatari (54 sélections) Abdulkarim Hassan rallie le club germanophone. Ce défenseur de 23 ans est prêté par le club de Al Sadd Sports (Qatar).

Le joueur international qatari Abdulkarim Hassan A Fadlalla (54 désignations en équipe nationale) est cédé à la KAS Eupen sur la base d’une location par son club Al Sadd Sports. Abdulkarim (23 ans), qui a été formé à l’Aspire Academy, est un joueur titulaire chevronné d’Al Sadd SC. Ce dernier a non seulement remporté le titre en Qatar Stars League, mais également l’Emiri-Cup. Au cours des deux dernières années, le défenseur gauche de formation a partagé les vestiaires avec Xavi, le joueur légendaire du Barça. Abdulkarim se sent le mieux à l’aise sur le flanc gauche et c’est à cette position qu’il remplacera son compatriote Fahad Al Abdulrahman, qui fera le chemin inverse.

Abdulkarim mesure 1,86 m ; il est rapide et se distingue par son engagement. Voici ce qu’il déclarait au sujet de son transfert : « Cela a toujours été mon rêve d’évoluer un jour en Europe et la KAS Eupen m’offre cette opportunité. Je suis impatient de vivre cette expérience. Je suis très motivé et bien disposé à tout donner pour mon nouveau club ».

Christoph Henkel, le directeur général de la KAS Eupen est heureux d’accueillir le nouveau transfuge de Doha : « J’ai eu l’occasion de voir jouer Abdulkarim à plusieurs reprises. J’étais enchanté par son physique et son engagement. Nous nous réjouissons tous de l’accueillir jeudi prochain à Eupen où il participera à la phase préparatoire au championnat. J’aimerais également exprimer toute ma gratitude à son prédécesseur au poste de défenseur gauche Fahad Al Abdulrahman, qui était un battant et qui a toujours manifesté son engagement pour le club et qui répandait inlassablement la bonne humeur dans les vestiaires ».