Football – Découvrez les nouvelles vareuses d'Eupen

Après deux saisons passées avec l’équipementier qatari Burrda Sport, l’AS Eupen vient de conclure un contrat portant sur quatre saisons avec Nike. C’est en quelque sorte un retour pour la marque américaine, qui a déjà équipé le club germanophone par le passé, notamment lors de la saison 2012-2013. Toutes les équipes du club seront équipées, tant à l’entraînement qu’en match, par Nike. À noter que Voetbalshop, le plus grand distributeur online d’articles de foot pour le Benelux, gérera quant à lui les stocks de vareuses et des autres articles de la collection Nike-AS Eupen à destination des supporters via l’adresse électronique voetbalshop.be. « Le stand local du « Fanshop » reste cependant maintenu au stade du Kehrweg », précise le club.