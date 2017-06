Eupen: la Communauté germanophone mettra tout en oeuvre pour favoriser la scolarisation des élèves primo-arrivants

Belga

Le Parlement germanophone a approuvé, lundi soir en séance plénière, un décret concernant la scolarisation des élèves primo-arrivants. Le texte, voté à l’unanimité, prévoit que, partout en Communauté germanophone, tout sera mis en œuvre pour soutenir et favoriser la scolarisation des élèves primo-arrivants. Par ailleurs, le décret prévoit également que ce n’est plus l’origine de l’élève qui déterminera s’il obtiendra ou non un soutien scolaire mais bien son niveau de connaissance de la langue d’enseignement.