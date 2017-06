Trois de nos hôpitaux s'équipent d'un chariot qui permet de demander l'avis du spécialiste à distance (+vidéo)

Rédaction en ligne

C’est un équipement un peu particulier qui a été présenté lundi à la clinique Saint-Joseph de Saint-Vith. Depuis quelques mois cet établissement, tout comme ceux d’Eupen et d’Heusy sont équipés d’un chariot de téléprésence médicale. En pratique, ce dispositif connecté à internet et muni d’un écran et de micro, permet à un spécialiste de pratiquer un examen clinique à distance et ce même s’il ne se trouve pas à l’hôpital. Un outil, d’un coût de 5.000 euros, actuellement utilisé en neurologie qui permet un gain de temps non négligeable lorsque le patient est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).