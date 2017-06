Un établissement verviétois dans le Top 10 des bars insolites en Wallonie et à Bruxelles!

Domenico Pistone

Dix bars au top belge ! C’est la fin des examens. Les vacances approchent. Vous avez certainement envie d’aller boire un verre avec les amis, les collègues ou en famille… Voici les 10 bars les plus insolites qui ont retenu l’attention de la rédaction de Sudpresse, pour leur côté étrange et excentrique, en Wallonie et à Bruxelles. À votre santé !