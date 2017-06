Mondelez: maximum 45 personnes touchées par le licenciement collectif, selon la direction

La société s’engage à minimiser le nombre de licenciements et à faciliter le reclassement. Si les volontés de la direction sont confirmées, les licenciements potentiels seraient effectués de manière phasée dans le courant 2018.

Lundi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction du site de Rhisnes a annoncé son intention de procéder à un licenciement collectif. « Cette décision doit permettre à l’usine de Namur, où sont fabriqués des fromages fondus essentiellement destinés aux marchés anglais, italien et espagnol, de s’assurer un avenir à plus long terme », explique-t-elle.

« Face à un environnement économique perturbé et une baisse de volume de production, notamment en raison du Brexit et de la forte concurrence avec d’autres producteurs sur le marché européen, l’entreprise doit en effet s’adapter pour rendre l’usine de Namur performante sur les marchés actuels et futurs », ajoute la direction.

Afin de mettre fin à l’incertitude du personnel dans les plus brefs délais, Mondelez International souhaite par ailleurs entamer la concertation dès que possible et s’engage à une « consultation maximale ».

« Nous savons que la période qui nous attend sera sans doute difficile, mais nous estimons cette action nécessaire afin de pouvoir assurer le futur de l’usine de Namur. C’est dans cet état d’esprit que nous nous adressons à tous : même si, à court terme, nous devrons passer un cap difficile, l’avenir à plus long terme est à notre portée », a commenté Philippe Jordens, directeur de l’usine de Namur.